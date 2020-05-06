У 80% жителей Ровенской области, у которых диагностировали коронавирус, болезнь проходит бессимптомно.

Это является одной из причин широкого распространения Covid-19 в регионе.

— Человек без симптомов может заражать окружающих, — говорится в отчете Ровенской областной государственной администрации.

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По словам представителей местных властей, это также объясняет и то, что 50-60% больных переносят коронавирус в легкой или средней форме.

По состоянию на 6 мая 2020 в Ровенской области обнаружили 795 случаев коронавируса, 18 человек умерли от болезни в регионе, 100 — выздоровели.

Напомним, ранее мы писали, что из-за вспышки коронавируса в селе Познань Рокитновского района Ровенской области ввели комендантский час.

Источник: Ровенская ОГА