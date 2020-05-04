Ровенская область лидирует по количеству нарушений карантина заведениями общественного питания.

Об этом на заседании Кабмина сообщил глава МВД Арсен Аваков.

— Наша проверка установила нарушения почти в каждой области. У нас в лидерах, как ни странно, Ровенская область, — сказал чиновник.

Также большое количество нарушений обнаружили в Донецкой, Харьковской и Запорожской областях.

— За последнее время полиция составила 10 303 протокола о нарушении карантинных норм, — сообщил министр.

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Арсен Аваков отметил, что нарушение карантинных мер зафиксировали не только в заведениях общественного питания, но и в строительных супермаркетах.

По его словам, была проведена проверка 162 строительных гипермаркетов, в том числе Эпицентр и Новая линия — там были случаи торговли мебелью и электроникой, что не предусмотрено условиями карантина.

— Есть протоколы о нарушениях. В том числе, 94 протокола из супермаркетов, 29 протоколов сети Эпицентр, 140 протоколов о нарушениях объектами общественного питания, — сказал министр.

Аваков отметил, что в список нарушителей карантина вошли и столичные рестораны Виноградный хутор, Мон шер, Велюр и Фабиус.

— Все эти рестораны нарушили условия карантина. Необходимо составить административные протоколы, считаю, что суды нас поддержат в этом, — подчеркнул глава МВД.

Он добавил, что сейчас все эти заведения закрыты.

Напомним, Факты ICTV публиковали судебную статистику о нарушении карантина в Украине. Так, реальные штрафы по статье 44-3 получили лишь 13% нарушителей правил карантина.