У 80% жителів Рівненської області, у яких діагностували коронавірус, захворювання проходить безсимптомно.
Це є однією з причин значного поширення Covid-19 у регіоні.
– Людина без симптомів може заражати оточуючих, – йдеться у звіті Рівненської обласної державної адміністрації.
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За словами предтавників місцевої влади, це також пояснює і те, що 50-60% хворих переносять коронавірус у легкій або середній формі.
Станом на 6 травня 2020 року у Рівненській області виявили 795 випадків коронавірусу, 18 людей померли від хвороби у регіоні, 100 – одужало.
Нагадаємо, раніше ми писали, що через спалах коронавірусу у селі Познань Рокитнівського району Рівненської області ввели комендантську годину.
Джерело: Рівненська ОДА