PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Україна / Суспільство

У Рівненській області 80% людей хворіють на Covid-19 безсимптомно

У 80% жителів Рівненської області, у яких діагностували коронавірус, захворювання проходить безсимптомно.

Це є однією з причин значного поширення Covid-19 у регіоні.

– Людина без симптомів може заражати оточуючих, – йдеться у звіті Рівненської обласної державної адміністрації.

Читайте: Лідирує Рівненська область, столичні ресторани закриті – Аваков про порушення карантину

За словами предтавників місцевої влади, це також пояснює і те, що 50-60% хворих переносять коронавірус у легкій або середній формі.

Станом на 6 травня 2020 року у Рівненській області виявили 795 випадків коронавірусу, 18 людей померли від хвороби у регіоні, 100 – одужало.

Нагадаємо, раніше ми писали, що через спалах коронавірусу у селі Познань Рокитнівського району Рівненської області ввели комендантську годину.

Джерело: Рівненська ОДА

Теги: , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Завантаження...

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка