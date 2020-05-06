У 80% жителів Рівненської області, у яких діагностували коронавірус, захворювання проходить безсимптомно.

Це є однією з причин значного поширення Covid-19 у регіоні.

– Людина без симптомів може заражати оточуючих, – йдеться у звіті Рівненської обласної державної адміністрації.

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За словами предтавників місцевої влади, це також пояснює і те, що 50-60% хворих переносять коронавірус у легкій або середній формі.

Станом на 6 травня 2020 року у Рівненській області виявили 795 випадків коронавірусу, 18 людей померли від хвороби у регіоні, 100 – одужало.

Нагадаємо, раніше ми писали, що через спалах коронавірусу у селі Познань Рокитнівського району Рівненської області ввели комендантську годину.

Джерело: Рівненська ОДА