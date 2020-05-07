Коронавирус не повлиял на смертность в Украине - Дубилет

За время карантина в Украине смертность не увеличилась, в стране наблюдается тенденция падения количества смертей.

Об этом сообщил бизнесмен, бывший министр Кабинета министров Украины Дмитрий Дубилет.

В своем Telegram-канале он опубликовал графику смертности в Украине за январь-апрель 2013-2020 годов.

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— Как видите, на период карантина смертей в абсолютном значении, к счастью, больше не стало. Это сильно отличается от подобных графиков из стран Европы и США, где хорошо видно страшные пики.

Также Дубилет отметил, что резкий рост смертности в Украине наблюдался в начале 2014 года.

— Этот рост (речь идет о феврале 2014) может объясняться холодами и эпидемией гриппа 2014 года.

Дмитрий Дубилет подытожил, что из года в год количество смертей в Украине падает. Он объяснил это сокращением населения — как по естественным причинам, так и из-за войны и оккупации.

Напомним, Факты ICTV рассказывали, в каких областях Украины зафиксировали наибольшую смертность от коронавируса Covid-19.

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