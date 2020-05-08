В Австрію вилетів чартер з 200 українськими заробітчанами

В Австрію з Борисполя вилетів чартерний рейс, на борту якого знаходяться понад 200 українських заробітчан.

Перед цим віце-прем’єр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Вадим Пристайко зустрівся з представниками асоціацій автоперевізників, щоб обговорити можливість організації перевезень сезонних робітників іншими видами транспорту, крім авіаційного.

– Головним пріоритетом залишається безпека для здоров’я українців, але організовані перевезення повинні поступово відновлюватися. Однак сподіваюся, що незабаром усі логістичні питання будуть вирішуватися без необхідності додаткової координації з боку уряду, – зазначив він.

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Нагадаємо, МАУ продовжує перевезення українських заробітчан за програмою МЗС та Офісу віце-прем’єр міністра з питань європейської та євроатлантичної інтеграції. Зокрема, 5 травня з Києва до Франкфурта (Німеччина) вилетіли близько 180 сезонних працівників.