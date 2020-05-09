День победы над нацизмом: как прошло 9 мая в Украине

В Украине в День победы над нацизмом во Второй мировой войне прошло 495 мероприятий с участием почти 9 тыс. человек.

В полицию поступило 93 сообщения о возможных нарушениях. По результатам их отработки открыто четыре уголовных производства и составлено 20 административных протоколов.

Два уголовных производства открыты в Сумской и Луганской областях по ст. 436-1 УК Украины (изготовление, распространение коммунистической, нацистской символики и пропаганда коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов).

Еще два уголовных производства по ст. 296 УК Украины (хулиганство) — в Донецкой области и в Киеве.

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День победы в Украине: в мероприятиях приняли участие 9 тыс. человек, открыты уголовные производства / 5 фотографий

Кроме того, в Сумской и Луганской областях установлен факт использования запрещенной символики.

Всего из 20 составленных административных протоколов больше всего касается использования во время мероприятий георгиевской ленты или нарушений правил карантина.

К слову, ранее Факты ICTV писали, как в Украине почтили память героев Второй мировой войны.