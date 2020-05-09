День перемоги над нацизмом: як пройшло 9 травня в Україні

В Україні у День перемоги над нацизмом у Другій світовій війні відбулося 495 заходів за участю майже 9 тис осіб.

До поліції надійшло 93 повідомлення щодо можливих порушень. За результатами їх відпрацювання відкрито чотири кримінальні провадження та складено 20 адміністративних протоколів.

Два кримінальні провадження відкриті у Сумській та Луганській областях за ст. 436-1 КК України (виготовлення, поширення комуністичної, нацистської символіки та пропаганда комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів).

Ще два кримінальні провадження за ст. 296 КК України (хуліганство) – у Донецькій області та у місті Києві.

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День перемоги в Україні: у заходах взяли участь 9 тис. осіб, відкриті кримінальні провадження / 5 фотографий

Крім того, у Сумській та Луганській областях встановлено факт використання забороненої символіки.

Загалом із 20 складених адміністративних протоколів найбільше стосується використання під час заходів георгіївської стрічки або ж порушень правил карантину.

До слова, раніше Факти ICTV писали, як в Україні вшанували пам’ять героїв Другої світової війни.