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Май, 09 в 9:30
Карантин в Украине — все, что нужно знать, и последние новости
Карантин в Украине ввели 12 марта. Сперва ограничения должны были продолжаться две недели, но их продлили до 24 апреля, а затем до 11 мая.
На внеочередном заседании правительства 4 мая Денис Шмыгаль заявил, что карантин продлят до 22 мая, но
с 11 мая будут смягчения.
Авиакомпании остановили регулярные рейсы на неопределенный срок. С 17 марта по 11 мая все пункты пропуска через государственную границу закрыты для международных пассажирских перевозок.
До 1 июня запрещен экспорт товаров противоэпидемического назначения.
Учебный год во всех школах завершится дистанционно.
В 2019-2020 учебном году
школы не будут проводить массовых мероприятий, в частности — последних звонков и выпускных вечеров.
По состоянию на 9 мая
в Украине коронавирус обнаружили у 14 710 человек.
За сутки зафиксировали 515 новых случаев.
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09:48
-
09 мая
В Тернопольской области подтвердили 977 случаев коронавируса, 18 — за прошедшие сутки. Также зафиксировано 18 летальных случаев, 282 человека выздоровели.
09:43
-
09 мая
По состоянию на 09.00 9 мая: во Львове и Львовской области 699 подтвержденных случаев инфицирования коронавирусом, из которых — 18 летальных, а 143 пациентов выздоровели.
По оперативным данным, за вчерашние сутки лабораторные центры в городе провели 320 ПЦР-тестов, из которых 39 — положительные.
09:25
-
09 мая
По состоянию на 9.00 9 мая в Украине зафиксировано 14 710 случаев коронавирусной инфекции.
Об этом свидетельствуют данные
СНБО.
За сутки — 515 новых больных.
23:08
-
08 мая
С 11 мая в Житомире и Виннице заработает общественный транспорт
В Виннице с 11 мая начнут работать 240 единиц общественного транспорта.
Об этом во время брифинга заявил мэр города Сергей Моргунов.
В то же время в Житомире общественный транспорт будет работать без специальных пропусков. Однако для предотвращения скопления людей пользоваться транспортом без специальных пропусков можно будет не в пиковые часы.
21:42
-
08 мая
С 11 мая в Тернополе разрешат работу предприятий
С 11 мая в Тернополе ослабят карантин.
Будет разрешенной работа предприятий, учреждений и организаций, определенных постановлением Кабинета министров.
Однако нужно будет четко придерживаться определенных санитарных и противоэпидемических мероприятий.
20:22
-
08 мая
Украинских полицейских и нацгвардейцев начнут тестировать на коронавирус
В Украине начнут тестировать на наличие коронавируса сотрудников Национальной полиции и Нацгвардии.
Об этом рассказал руководитель ведомства Максим Степанов.
— Сейчас Минздрав определяет, какое количество сотрудников Национальной полиции и Национальной гвардии необходимо тестировать, — заявил Степанов.
17:43
-
08 мая
Карантин во Львове будет ослаблен с 11 мая для некоторых категорий предприятий.
Об этом сказал мэр Львова Андрей Садовой.
По его словам, с 11 мая будет восстановлена торговля промышленной группой товаров (кроме одежды и обуви) и работа магазинов с хозяйственными и другими товарами.
Начнут работать летние террасы кафе и ресторанов, но только при строгом соблюдении протоколов.
17:42
-
08 мая
В Ровно
мошенники в масках и медицинских халатах обокрали пенсионерку. Бабушке 86 лет, живет сама.
В свой дом впустила двух женщин. Те заверили, что они из поликлиники, пришли проверять на наличие симптомов коронавируса.
После визита псевдо-медиков все сбережения пенсионерки — а это 23 тыс. грн — исчезли.
15:04
-
08 мая
Информация об увольнении 50 тыс. медработников из-за недофинансирования отрасли не соответствует действительности, сообщается в видеообращении Национальной службы здоровья (НСЗУ).
— Из-за того, что почти тысяча больниц недополучит деньги, уволят 50 тыс. медработников. Эти данные не соответствуют действительности.
Врачам и медицинским сестрам, которые владеют профессиональными знаниями и хотят работать, всегда есть место в системе здравоохранения. Тем более сейчас — в условиях пандемии, — отмечается в обращении.
14:50
-
08 мая
На первом этапе ослабления карантина
в Киеве разрешат работать летним площадкам кафе и ресторанов.
Чтобы их работа не мешала борьбе с коронавирусом, комиссия по чрезвычайным ситуациям столицы утвердила список требований, которые учреждения должны соблюдать во время действия ограничительных мер.
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