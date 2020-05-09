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Факты / Украина
Карантин в Украине — все, что нужно знать, и последние новости
Карантин в Украине — все, что нужно знать, и последние новости

Карантин в Украине ввели 12 марта. Сперва ограничения должны были продолжаться две недели, но их продлили до 24 апреля, а затем до 11 мая.

На внеочередном заседании правительства 4 мая Денис Шмыгаль заявил, что карантин продлят до 22 мая, но с 11 мая будут смягчения.

Авиакомпании остановили регулярные рейсы на неопределенный срок. С 17 марта по 11 мая все пункты пропуска через государственную границу закрыты для международных пассажирских перевозок.

До 1 июня запрещен экспорт товаров противоэпидемического назначения.

Учебный год во всех школах завершится дистанционно.

В 2019-2020 учебном году школы не будут проводить массовых мероприятий, в частности — последних звонков и выпускных вечеров.

По состоянию на 9 мая в Украине коронавирус обнаружили у 14 710 человек.

За сутки зафиксировали 515 новых случаев.

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09:48 - 09 мая

В Тернопольской области подтвердили 977 случаев коронавируса, 18 — за прошедшие сутки. Также зафиксировано 18 летальных случаев, 282 человека выздоровели.

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09:43 - 09 мая

По состоянию на 09.00 9 мая: во Львове и Львовской области 699 подтвержденных случаев инфицирования коронавирусом, из которых — 18 летальных, а 143 пациентов выздоровели.

По оперативным данным, за вчерашние сутки лабораторные центры в городе провели 320 ПЦР-тестов, из которых 39 — положительные.

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09:25 - 09 мая

По состоянию на 9.00 9 мая в Украине зафиксировано 14 710 случаев коронавирусной инфекции.

Об этом свидетельствуют данные СНБО.

За сутки — 515 новых больных.

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23:08 - 08 мая
С 11 мая в Житомире и Виннице заработает общественный транспорт

В Виннице с 11 мая начнут работать 240 единиц общественного транспорта.

Об этом во время брифинга заявил мэр города Сергей Моргунов.

В то же время в Житомире общественный транспорт будет работать без специальных пропусков. Однако для предотвращения скопления людей пользоваться транспортом без специальных пропусков можно будет не в пиковые часы.

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21:42 - 08 мая
С 11 мая в Тернополе разрешат работу предприятий

С 11 мая в Тернополе ослабят карантин.

Будет разрешенной работа предприятий, учреждений и организаций, определенных постановлением Кабинета министров.

Однако нужно будет четко придерживаться определенных санитарных и противоэпидемических мероприятий.

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20:22 - 08 мая
Украинских полицейских и нацгвардейцев начнут тестировать на коронавирус

В Украине начнут тестировать на наличие коронавируса сотрудников Национальной полиции и Нацгвардии.

Об этом рассказал руководитель ведомства Максим Степанов.

— Сейчас Минздрав определяет, какое количество сотрудников Национальной полиции и Национальной гвардии необходимо тестировать, — заявил Степанов.

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17:43 - 08 мая

Карантин во Львове будет ослаблен с 11 мая для некоторых категорий предприятий.

Об этом сказал мэр Львова Андрей Садовой.

По его словам, с 11 мая будет восстановлена торговля промышленной группой товаров (кроме одежды и обуви) и работа магазинов с хозяйственными и другими товарами.

Начнут работать летние террасы кафе и ресторанов, но только при строгом соблюдении протоколов.

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17:42 - 08 мая

В Ровно мошенники в масках и медицинских халатах обокрали пенсионерку. Бабушке 86 лет, живет сама.

В свой дом впустила двух женщин. Те заверили, что они из поликлиники, пришли проверять на наличие симптомов коронавируса.

После визита псевдо-медиков все сбережения пенсионерки — а это 23 тыс. грн — исчезли.

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15:04 - 08 мая

Информация об увольнении 50 тыс. медработников из-за недофинансирования отрасли не соответствует действительности, сообщается в видеообращении Национальной службы здоровья (НСЗУ).

— Из-за того, что почти тысяча больниц недополучит деньги, уволят 50 тыс. медработников. Эти данные не соответствуют действительности.

Врачам и медицинским сестрам, которые владеют профессиональными знаниями и хотят работать, всегда есть место в системе здравоохранения. Тем более сейчас — в условиях пандемии, — отмечается в обращении.

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14:50 - 08 мая

На первом этапе ослабления карантина в Киеве разрешат работать летним площадкам кафе и ресторанов.

Чтобы их работа не мешала борьбе с коронавирусом, комиссия по чрезвычайным ситуациям столицы утвердила список требований, которые учреждения должны соблюдать во время действия ограничительных мер.

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