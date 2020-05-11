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Факты / Украина / Общество

Боевики из гранатомета обстреляли жилой квартал Авдеевки

Пророссийские боевики обстреляли жилые кварталы в Авдеевке, расположенной вблизи линии соприкосновения на Донбассе.

Граната разорвалась возле дома местной жительницы и повредила крышу. Боевики использовали гранатомет АГС-17. Никто из гражданского населения не пострадал.

— Откровенно пренебрегая правилами ведения войны, враг в очередной раз подтвердил свою оккупационную сущность и сознательно подверг опасности гражданское население Донбасса, — отмечают в ООС.

  • Боевики из гранатомета обстреляли жилой квартал Авдеевки
  • Боевики из гранатомета обстреляли жилой квартал Авдеевки
  • Боевики из гранатомета обстреляли жилой квартал Авдеевки
  • Боевики из гранатомета обстреляли жилой квартал Авдеевки
  • Боевики из гранатомета обстреляли жилой квартал Авдеевки
  • Боевики из гранатомета обстреляли жилой квартал Авдеевки
Боевики из гранатомета обстреляли жилой квартал Авдеевки / 3 фотографии

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11 мая под вражеский обстрел со станкового противотанкового гранатомета и крупнокалиберных пулеметов попали украинские позиции в районе населенного пункта Крымское.

Ранее глава Офиса президента Андрей Ермак сообщил, что Украина хочет вернуть Донбасс до конца года, но есть и план Б.

Источник: Штаб ООС

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