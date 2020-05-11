Боевики из гранатомета обстреляли жилой квартал Авдеевки

Пророссийские боевики обстреляли жилые кварталы в Авдеевке, расположенной вблизи линии соприкосновения на Донбассе.
Граната разорвалась возле дома местной жительницы и повредила крышу. Боевики использовали гранатомет АГС-17. Никто из гражданского населения не пострадал.
— Откровенно пренебрегая правилами ведения войны, враг в очередной раз подтвердил свою оккупационную сущность и сознательно подверг опасности гражданское население Донбасса, — отмечают в ООС.
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11 мая под вражеский обстрел со станкового противотанкового гранатомета и крупнокалиберных пулеметов попали украинские позиции в районе населенного пункта Крымское.
Ранее глава Офиса президента Андрей Ермак сообщил, что Украина хочет вернуть Донбасс до конца года, но есть и план Б.