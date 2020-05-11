Україна звернулася до ООН через порушення Росією Мінських угод

Постійне представництво України в ООН заявило про порушення Мінських домовленостей російськими незаконними збройними формуваннями на Донбасі та закликало припинити вогонь.

– Лише 10 травня на Донбасі сталися 15 порушень режиму припинення вогню, що призвело до поранення чотирьох українських військових. При цьому застосовувалася заборонена Мінськими угодами зброя, – наголосили в українському представництві.

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Крім того, українське представництво звернулося до Російської Федерації із закликом припинити вогонь на Донбасі.

– Ми закликаємо Російську Федерацію дотримуватися заклику генерального секретаря ООН про глобальне припинення вогню і змусити замовкнути зброю на сході України, – заявили в представництві.

Раніше глава Офісу президента Андрій Єрмак повідомив, що Україна хоче повернути Донбас до кінця року, але є і план Б.