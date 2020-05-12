Национальный банк Украины установил на вторник, 12 мая, официальный курс доллара на уровне 26,81 гривен за доллар, что менее чем на 1 копейку выше по сравнению с предыдущим банковским днем.

Евро подорожал на 19 копеек и составил 29,09 грн.

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Курс валют в Украине от НБУ на 12.05:

1 доллар США — 26,81 грн;

1 евро — 29,09 грн;

1 российский рубль — 3,65 грн.

1 польский злотый — 6,39 грн.

Напомним, НБУ установил официальный курс доллара на 7 мая на уровне 26,93 грн/$1.