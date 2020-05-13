Нацбанк может снова снизить учетную ставку в 2020 — Смолий

Макроэкономические прогнозы в Украине позволяют снизить учетную ставку в 2020 году.

Об этом сообщил глава Нацбанка Яков Смолий во время доклада в Верховной Раде.

Он напомнил, что в этом году НБУ уже снизил учетную ставку с 11% до 8%, а в целом с 2019 года с 18% до 8%.

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Яков Смолий также добавил, что программы стимулирования малого и среднего бизнеса — это программы правительства. Но Нацбанк, со своей стороны, поддерживает ликвидностью коммерческие банки, если есть такая необходимость.

Напомним, в апреле 2020 года НБУ снизил учетную ставку до 8% годовых. До конца 2020 года ее планируют сохранить на уровне 7%.