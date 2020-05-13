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Факти / Україна / Бізнес і фінанси

Нацбанк може ще раз знизити облікову ставку у 2020 – Смолій

Макроекономічні прогнози в Україні дозволяють знизити облікову ставку у 2020 році.

Про це повідомив голова Нацбанку Яків Смолій під час доповіді у Верховній Раді.

Він нагадав, що цьогоріч НБУ вже знизив облікову ставку із 11% до 8%, а загалом із 2019 року із 18% до 8%.

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Яків Смолій також додав, що програми стимулювання малого та середнього бізнесу – це програми уряду. Але Нацбанк, зі свого боку, підтримує ліквідністю комерційні банки, якщо є така потреба.

Нагадаємо, у квітні 2020 року НБУ знизив облікову ставку до 8% річних. До кінця 2020 року її планують зберегти на рівні 7%.

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