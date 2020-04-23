Нацбанк снизил учетную ставку до 8% годовых

Национальный банк Украины с 24 апреля снизит учетную ставку до 8% годовых. До конца 2020 года ее планируют сохранить на уровне 7%.

По мнению представителей НБУ, это даст стимул украинской экономике и поддержит бизнес и население во время карантина.

— Оценивая возможную скорость движения до этой отметки, Национальный банк будет учитывать ход переговоров с МВФ, развитие ситуации с коронавирусом и темпы свертывания карантинных мероприятий, а также антикризисные меры правительств и центральных банков других стран, – говорится в сообщении НБУ.

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Кроме того, НБУ не исключает еще большее смягчения монетарной политики. Это будет зависеть от того, как сокращение потребительского спроса и ослабление деловой активности будут давить на инфляцию.

Напомним, ранее мы писали, что, по прогнозам НБУ, в 2020 году инфляция заметно ускорится и вырастет до 6%.