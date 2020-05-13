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Факты / Украина / Политика

Политическая интрига вокруг Криклия в разрезе медийных атак на него — Карасев

Медийные атаки на министра инфраструктуры распространяются из-за его неудобства для отдельных групп. Об этом сообщил политолог Вадим Карасев в Facebook.

По его словам, Владислав Криклий — молодой и перспективный политик, который неудобен для отдельных финансовых групп, которые контролируют железнодорожные перевозки, и для авиационных монополистов.

За последнее время было сделано немало шагов для развития украинской инфраструктуры: произошла либерализация рынка авиаперевозок, за счет допуска европейских компаний появилась конкуренция, вырос уровень.

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Политолог отмечает, Министерство ориентировано на глобальные проекты и кейсы, которые работают: от большого строительства дорог до реформы Укрзализныци и создания государственного авиаперевозчика. Результаты работы не останутся незамеченными.

Напомним, ранее мы писали, что Криклий озвучил три этапа плана восстановления пассажирского сообщения.

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