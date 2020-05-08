Мы должны защищать интересы людей базовых профессий — Криклий

Государство должно всячески защищать интересы людей базовых профессий и оказывать им всестороннюю поддержку, в том числе финансовую. Об этом заявил министр инфраструктуры Владислав Криклий в эфире OBOZ TV.

— Мы должны защищать интересы людей базовых профессий и поддерживать их — каждого машиниста, стюарда, бортпроводника, работника ремонтного депо, — отметил глава министерства.

Он считает неправильным огромный дисбаланс между зарплатами топ-руководителей Укрзализныци и ее рядовых работников.

— Даже когда мы говорили об оптимизации численности Укрзализныци, в первую очередь, мы всегда имели в виду центральные аппараты. Лучшие работники должны работать, но точно не должно быть больших штатов с завышенными зарплатами, — подчеркнул Владислав Криклий.

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По его словам, в период карантина зарплаты топ-менеджмента Укрзализныци были пересмотрены. Дальнейший справедливый расчет ЗП министерство видит в привязке к результатам каждого работника — ключевых показателей эффективности KPI.

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Напомним, ранее мы писали, что Укрзализныця обеспечит своих сотрудников материальной помощью в случае заболевания Covid-19, об этом сообщил министр инфраструктуры Владислав Криклий.