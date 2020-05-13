Політична інтрига навколо Криклія в розрізі медійних атак на нього – Карасьов

Медійні атаки на міністра інфраструктури ширяться через його незручність для окремих груп. Про це повідомив політолог Вадим Карасьов у Facebook.
За його словами, Владислав Криклій – молодий та перспективний політик, який незручний для окремих фінансових груп, що контролюють залізничні перевезення, та для авіаційних монополістів.
За останній час було зроблено чимало кроків для розвитку української інфраструктури: відбулася лібералізація ринку авіаперевезень, за рахунок допуску європейських компаній з’явилася конкуренція, виріс рівень.
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Політолог наголошує, Міністерство орієнтоване на глобальні проекти й кейси, що працюють: від великого будівництва доріг до реформи Укрзалізниці та створення державного авіаперевізника. Результати роботи не залишаться непоміченими.
Нагадаємо, раніше ми писали, що Криклій озвучив три етапи плану відновлення пасажирського сполучення.