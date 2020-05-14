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Факты / Украина / Общество

Проезд в общественном транспорте Киева не подорожает после карантина — Кличко

В Киеве не будут поднимать цену на проезд в общественном транспорте после 22 мая.

Об этом на брифинге заявил мэр Виталий Кличко.

— Мы не рассматриваем вопрос повышения тарифов на проезд в общественном транспорте столицы. Для нас сейчас главное — без эксцессов восстановить полноценную работу транспорта. Но опять же: мы, как и многие другие страны, продолжаем жить в режиме чрезвычайной ситуации, — заявил Кличко.

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Он призвал без необходимости не использовать наземный транспорт, чтобы избежать новых случаев заражения Covid-19.

Напомним, в Киеве за сутки 52 человека заболели Covid-19. По состоянию на 14 мая в столице подтвердили 2 012 случаев коронавируса.

Источник: КГГА

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