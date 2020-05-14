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Факти / Україна / Суспільство

Проїзд в громадському транспорті Києва не здорожчає після карантину – Кличко

У Києві не підійматимуть ціну на проїзд у громадському транспорті після 22 травня.

Про це на брифінгу заявив міський голова Віталій Кличко.

– Ми не розглядаємо питання підняття тарифів на проїзд у громадському транспорті столиці. Для нас зараз головне – без ексцесів поновити повноцінну роботу транспорту. Але знову ж таки: ми, як і багато інших країн, продовжуємо жити в режимі надзвичайної ситуації, – заявив Кличко.

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Він закликав без нагальних потреб не користуватись наземним транспортом, щоб уникнути нових випадків зараження Covid-19.

Нагадаємо, у Києві за доб у 52 людини захворіли на Covid-19. Станом на 14 травня у столиці підтвердили 2 012 випадків коронавірусу.

Джерело: КМДА

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