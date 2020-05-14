В Киеве резко возросло количество новых случаев коронавируса

В Киеве за сутки 52 человека заболели Covid-19. По состоянию на 14 мая в столице подтвердили 2 012 случаев коронавируса.

Среди новых случаев шесть медиков, заявил мэр Киева Виталий Кличко.

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Кто заболел:

31 женщина в возрасте от 18 до 81 года;

15 мужчин от 23 до 80 лет;

четыри девочки в возрасте от 2 до 16 лет и два мальчика в возрасте 12 и 16 лет.

В больницы столицы госпитализировали шесть пациентов. Остальние — лечатся на самоизоляции, под контролем врачей. Излечилось 189 человек, умерло 42 человека.

13 мая было 30 больных коронавирусом.

Как писали Факты ICTV, в Украине впервые с начала пандемии зафиксировали, что количество тех, кто выздоровел, превысило количество новых случаев инфицирования.