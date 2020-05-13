Ограничений для выезда заробитчан в ЕС нет, Кабмин ведет диалог о надлежащих условиях

Никаких ограничений на выезд граждан Украины для работы в страны Европейского Союза нет, однако Кабинет министров заинтересован в обеспечении надлежащих условий труда.

Об этом Денис Шмыгаль заявил во время выступления на внеочередном заседании Верховной Рады.

— Относительно ограничения выезда — это фейк и ложь. Никаких ограничений правительство не устанавливало. Сегодня ведутся переговоры с европейскими правительствами о том, если наших людей приглашают на работу в европейские страны для выполнения работ, значит это должна быть официальная работа, это должны быть медицинские гарантии, это должна быть гарантия возвращения людей сюда (в Украину), это должно быть гарантия нормальных условий работы и проживания там на официальном уровне. Мы впервые получили возможность на равных вести диалог о защите интересов наших людей в европейских странах и сегодня компании, которые приглашают наших людей туда работать — полностью этих условий соблюдаются, — отметил Шмыгаль.

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Также глава правительства сказал, что разрешение на пересечение границы с европейскими государствами должно подкрепляться приглашением на работу, а не “двухнедельным туризмом туда-сюда для импорта-экспорта коронавируса”.

— Мы не для того два месяца держали страну, и вся Европа держит свои страны закрытыми, чтобы сегодня каждые две недели привозить 100-200 тыс. инфицированных людей и постоянно бороться и валить экономику страны, — заявил он.

Кабинет министров будет добиваться от работодателей гарантий достойных и безопасных условий труда.

Напомним, 6 мая Кабмин возобновил работу пункта пропуска Рава-Русская на границе с Польшей.