Карантин в Украине: что происходит 15 мая

По состоянию на 15 мая в Украине зафиксировали 17 330 случаев заражения коронавирусом, за сутки — 483.

Умерло 476 человек, 4 473 пациент выздоровел.

В Украине за минувшие сутки зафиксировали 483 новых случая заболевания, из них 48 у детей и 142 у медицинских работников.

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Госпитализированы в учреждения здравоохранения 168 человек.

Киев

В Киеве статистика заражений в сутки возрастает. Заболело 56 человек, всего в столице 2 068 случаев коронавируса. Наибольшее количество инфицированных в Печерском районе — 394.

В Киеве продолжают льготный период оплаты за коммунальные услуги.

Тестирование на коронавирус

Министерство здравоохранения Украины готовится утвердить алгоритм массовой ИФА-диагностики для выявления антител к Covid-19. Ее могут запустить на следующей неделе.

Также Минздрав разработал 4-этапный план смягчения карантина, с определенными критериями для каждого этапа, и уже в зависимости от этих критериев предусмотрено смягчение. Если в области имеются соответствующие критерии, то запуск пассажирских перевозок возможен.

Регионы

Во Львове коронавирусом заболели 56 медиков больницы скорой медицинской помощи. 20 находятся в стационаре инфекционной больницы, остальные лечатся дома.

Статистика распространения коронавируса по областях Украины смотрите в материале Фактов ICTV.