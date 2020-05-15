Карантин в Україні: що відбувається 15 травня

Станом на 15 травня в Україні зафіксували 17 330 випадків зараження коронавірусом, за добу – 483.

Померло 476 осіб, 4 473 пацієнти одужали.

В Україні за минулу добу зафіксовано 483 нові випадки захворювання, з них 48 у дітей та 142 у медичних працівників.

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Госпіталізовано у заклади охорони здоров’я 168 осіб.

Київ

У Києві статистика заражень на добу зростає. Захворіло 56 чоловік, всього в столиці 2 068 випадків коронавірусу. Найбільша кількість інфікованих у Печерському районі – 394.

У Києві продовжують пільговий період оплати за комунальні послуги.

Тестування на коронавірус

Міністерство охорони здоров’я України готується затвердити алгоритм масової ІФА-діагностики для виявлення антитіл до Covid-19. Її можуть запустити наступного тижня.

Також МОЗ розробило 4-етапний план пом’якшення карантину, з певними критеріями для кожного етапу, і вже залежно від цих критеріїв передбачено пом’якшення. Якщо в області наявні відповідні критерії, то запуск пасажирських перевезень можливий.

Регіони

У Львові на коронавірус захворіли 56 медиків лікарні швидкої медичної допомоги. 20 перебувають у стаціонарі інфекційної лікарні, решта лікуються вдома.

Статистику поширення коронавірусу в областях України дивіться в матеріалі Фактів ICTV.