Дубилет показал, как украинцы придерживаются карантина в разных регионах

Дмитрий Дубилет представил обновленный дашборд с данными об уровне соблюдения самоизоляции в Украине.

Об этом он сообщил в своем Facebook.

Кроме мобильных данныхресурс Q-rating Zone также использует информацию с банковских карт и Apple.

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— Для этого благодаря поддержке компании Киевстар получаем агрегированные данные абонентов. Все это настоящая Big Data — точная, достоверная, анонимная.

На графиках можно ознакомиться с такой информацией:

на пасхальные праздники почти 60% жителей городов Киевской области остались дома;

наиболее дисциплинированными в выходные дни являются жители Херсонщины — 61% из них оставался дома еженедельно во время карантина;

наиболее “мобильными” до начала карантина были жители Тернопольской области — только 23% абонентов мобильной связи “путешествовали” ежедневно менее чем на 1 км от дома.

Дубилет отметил, что такой сервис поможет лучше понять, как быстро украинцы смогут вернуться к привычным темпов жизни после отмены карантина.

Напомним, недавно бывший министр Кабинета министров Украины Дмитрий Дубилет заявил, что коронавирус не повлиял на смертность в Украине. Свое мнение он подкрепил графикой смертности в Украине за 2013-2020 годы.