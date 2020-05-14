Меркель не исключает введение санкций против РФ за кибератаки на Бундестаг

У Германии есть серьезные доказательства причастности российских хакеров к кибератакам на Бундестаг в 2015 году, сообщила Ангела Меркель.

Она отметила, что Германия оставляет за собой право принять меры, в частности по России, в ответ на такие возмутительные действия.

По ее словам, российская сторона применяет стратегию гибридной войны, частью которой является дезориентация и искажение фактов.

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Ангела Меркель также добавила, что и в дальнейшем будет пытаться сохранить хорошие отношения с Россией. Однако такие инциденты мешают доверчивому сотрудничеству.

К слову, в 2015 году в результате кибератаки на внутренние сети Бундестага было похищено несколько гигабайт данных, в частности, большое количество электронных писем из депутатского офиса Ангелы Меркель.

Напомним, в мае 2020 года Германия выдала ордер на арест 29-летнего российского хакера Дмитрия Бадина, которого подозревают во взломе сети парламента.