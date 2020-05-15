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Факти / Україна

Зеленський продовжив заборону на Вконтакте і Одноклассники

Президент України Володимир Зеленський ввів у дію рішення РНБО від 14 травня про персональні спеціальні економічні та інші санкції, згідно з якими, зокрема, буде продовжено заборону на російські соцмережі.

Про це йдеться в указі лідера держави №184/2020

РНБО 14 травня вирішила підтримати пропозиції щодо застосування, скасування та внесення змін до санкцій, внесених Кабінетом міністрів України та Службою безпеки України; застосувати персональні спеціальні економічні та інші обмежувальні заходи (санкції) до фізичних та юридичних осіб відповідно до двох додатків, які поки не опубліковані.

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Зазначеним рішенням, зокрема, передбачається застосування санкцій щодо російських соцмереж та інтернет-сервісів Mail.ru, Вконтакте, Одноклассники та інших.

Указ Зеленського набирає чинності з дня його опублікування.

Нагадаємо, санкції проти російських інтернет-ресурсів ввів п’ятий президент України Петро Порошенко 16 травня 2017 року.

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