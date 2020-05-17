Карантин в Украине — все, что нужно знать, и последние новости
Карантин в Украине с целью недопущения распространения нового коронавируса введен 12 марта.
До 11 мая приостановлены занятия в учебных и дошкольных заведениях, а также отменены массовые мероприятия.
Авиакомпании остановили регулярные рейсы на неопределенный срок.
С 17 марта по 11 мая все пункты пропуска через государственную границу были закрыты для международных пассажирских перевозок.
До 1 июня запрещен экспорт товаров противоэпидемического назначения.
Минздрав обязал больницы перенести плановые операции на более поздний срок, чтобы освободить места для приема больных коронавирусом.
С 6 апреля в стране были введены новые ограничения, среди которых ношение маски и документов, удостоверяющих личность.
С 11 мая в Украине заработали ослабления карантина — часть заведений возобновила свою работу, однако при условии соблюдения противоэпидемических мероприятий. В Киеве первый этап смягчения карантина заработал 12 мая.
На утро 17 мая зафиксированы 433 новых случая заболевания коронавирусом, общее количество больных в Украине составляет 18 291.
Больше всего больных граждан Украины в Италии — 121 человек. Также по три инфицированных в Австрии, Беларуси и России, по два — в США, Чехии и Швеции, по одному — в Ирландии, Германии, Уругвае и на Мальте.
Известно, что 73 украинца вылечились, а восемь — умерли от осложнений.