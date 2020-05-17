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Факты / Украина
Карантин в Украине — все, что нужно знать, и последние новости
Карантин в Украине — все, что нужно знать, и последние новости

Карантин в Украине с целью недопущения распространения нового коронавируса введен 12 марта.

До 11 мая приостановлены занятия в учебных и дошкольных заведениях, а также отменены массовые мероприятия.

Авиакомпании остановили регулярные рейсы на неопределенный срок.

С 17 марта по 11 мая все пункты пропуска через государственную границу были закрыты для международных пассажирских перевозок.

До 1 июня запрещен экспорт товаров противоэпидемического назначения.

Минздрав обязал больницы перенести плановые операции на более поздний срок, чтобы освободить места для приема больных коронавирусом.

С 6 апреля в стране были введены новые ограничения, среди которых ношение маски и документов, удостоверяющих личность.

С 11 мая в Украине заработали ослабления карантина — часть заведений возобновила свою работу, однако при условии соблюдения противоэпидемических мероприятий. В Киеве первый этап смягчения карантина заработал 12 мая.

На утро 17 мая зафиксированы 433 новых случая заболевания коронавирусом, общее количество больных в Украине составляет 18 291.

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10:37 - 17 мая

17 мая 2020 года в Киеве обнаружили 2 280 подтвержденных случаев заболевания коронавирусом.

За сутки заболели 59 человек, среди них — 10 медиков.

В больницы столицы госпитализировали 16 пациентов. Другие — лечатся на самоизоляции, под контролем врачей.

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10:35 - 17 мая

В Вооруженных силах Украины по состоянию на утро 17 мая зафиксирован еще один новый случай заболевания коронавирусом.

Выздоровели от Covid-19 уже 76 человек, умерли двое.

Всего на изоляции находятся 206 человек.

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09:37 - 17 мая
В Украине количество зараженных Covid-19 выросло до 18 291, за сутки — 433

По состоянию на 17 мая на коронавирусом заболели 18 291 человек. За минувшие сутки зафиксировали 433 случая.

Всего за весь период эпидемии вылечиться удалось 5 116 пациентам, не смогли побороть недуг 514 больных.

Об этом сообщили в Центре общественного здоровья.

За сутки наибольшее количество новых случаев зафиксировали в Киеве — 59, в Киевской области — 54, Львовской — 50 и Черновицкой — 47.

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08:43 - 17 мая

За границей от коронавируса лечится 141 украинец.

Больше всего больных граждан Украины в Италии — 121 человек. Также по три инфицированных в Австрии, Беларуси и России, по два — в США, Чехии и Швеции, по одному — в Ирландии, Германии, Уругвае и на Мальте.

Известно, что 73 украинца вылечились, а восемь — умерли от осложнений.

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16:24 - 16 мая
Минздрав не будет закупать забракованные аппараты ИВЛ

Минздрав не собирается закупать аппараты искусственной вентиляции легких компании Новатор, к которым критически отнеслись в Ассоциации анестезиологов.

Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.

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14:07 - 16 мая

По состоянию на утро 16 мая, на Буковине подтвердилось 47 заражений коронавирусом. В то же время 52 буковинца преодолели вирус.

Таким образом, общая численность инфицированных в области за время эпидемии составляет 2 647 человек. Выздоровели на Буковине — 563 человека.

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12:42 - 16 мая

За последние сутки в Харьковской области лабораторно подтверждено 16 случаев заболевания коронавирусом.

Это более чем в 2,5 раза меньше, чем было заболевших за каждый из последних трех дней.

В целом:

  • 773 случая подтверждено;
  • 297 подозрений опровергнуто;
  • 129 человек выздоровели;
  • 26 человек умерли.

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12:02 - 16 мая

Сейчас в районах Киева сложилась такая ситуация:

  • Печерский район — 406 больных в сутки +7;
  • Шевченковский район — 147 больных в сутки +1;
  • Соломенский район — 190 больных в сутки +4;
  • Днепровский район — 209 больных в сутки +16;
  • Святошинский район — 137 больных в сутки +4;
  • Деснянский район — 223 больных в сутки +15;
  • Подольский район — 109 больных в сутки +5;
  • Голосеевский район — 184 больных в сутки +5;
  • Оболонский район — 166 больных в сутки +9;
  • Дарницкий район — 450 больных в сутки +87.

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10:54 - 16 мая

По состоянию на 16 мая в Киеве зафиксировали 153 новых случая коронавируса. Среди них – 17 медиков.

Умерли за прошедшие сутки два человека. В Киеве зафиксировали 45 летальных случаев.

Всего Covid-19 подтвердился у 2221 человека.

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10:52 - 16 мая

Министр здравоохранения Максим Степанов намерен в понедельник подписать приказ о введении массового ИФА-тестирования для выявления антител к Covid-19.

Степанов рассчитывает на то, что введение массовой ИФА-диагностики позволит значительно расширить круг лиц, тестировать.

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