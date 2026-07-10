Президент Украины Владимир Зеленский сообщил о масштабных изменениях в штурмовых войсках и подписал указ о создании Объединенных сил быстрого реагирования.

Об этом он заявил во время вечернего обращения 10 июля.

Зеленский о трансформации штурмовых войск

Президент отметил, что в штурмовых войсках накопилось значительное количество проблем, которые необходимо решить, прежде всего в вопросах отношения к военнослужащим.

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— Будет проведена необходимая трансформация штурмовых войск. Много есть вопросов, проблем, которые нужно решить. Прежде всего в отношении к людям. Правоохранительные органы делают процессуальные шаги. Также на уровне управления штурмовыми войсками будут изменения, — подчеркнул глава государства.

Президент также сообщил, что уже подписал указ о создании нового компонента Вооруженных сил Украины.

— Сегодня я подписал указ о создании Объединенных сил быстрого реагирования. Это должна быть новая составляющая ВСУ, которая объединит в себе боеспособность штурмовых войск, необходимую беспилотную составляющую, необходимую артиллерийскую составляющую и другие средства для максимально оперативного реагирования на фронте, и это должна быть современная штурмовая составляющая, технологичная, — отметил глава государства.

Командующим Объединенными силами быстрого реагирования назначен Герой Украины, бригадный генерал Дмитрий Волошин, который сейчас командует 8 корпусом Десантно-штурмовых войск.

Расследование относительно случаев насилия в полку Скеля

В июне издание Бабель опубликовало расследование относительно 425 отдельного штурмового полка Скеля.

В нем говорилось о том, что с конца 2025 года до весны 2026 года среди новобранцев умерли как минимум 26 человек, эти смерти не были связаны с боевыми действиями.

Родственники части погибших заявляют о несвоевременном оказании медицинской помощи и возможном насилии.

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский назвал обнародованную историю позорной и заявил, что ответственность за нее понесут отдельные лица, действия которых обесценивают достижения как самого полка, так и штурмовых войск в целом.

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