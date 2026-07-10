В Украине снова заговорили о возможном переходе на четырехдневную рабочую неделю. На сайте правительственных петиций было зарегистрировано обращение, авторы которого предлагают сократить продолжительность рабочей недели до 32 часов без уменьшения заработной платы.

Инициатива также предусматривает внесение изменений в трудовое законодательство и запуск государственного пилотного проекта, который в случае одобрения может стать первым шагом к масштабной реформе.

Введут ли в Украине 4-дневную рабочую неделю, читайте в нашем материале.

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Может ли Украина перейти на 4-дневную рабочую неделю во время действия военного положения

О том, возможен ли переход Украины на 4-дневную рабочую неделю, пояснили в Государственной службе занятости.

Там подчеркивают, что говорить о переходе Украины на четырехдневную рабочую неделю во время войны не очень уместно. Сейчас большинство украинцев или на фронте, или работают на нужды армии.

Рынок труда также адаптировался к военным условиям – приняли закон об организации трудовых отношений во время военного положения. Праздничные дни считаются обычными рабочими, без дополнительной оплаты или отдыха.

Работодатели могут привлекать работников к работе в выходные без согласия профсоюза. Максимальная продолжительность рабочей недели увеличена до 60 часов вместо привычных 40.

4-дневная рабочая неделя в мирное время

Впрочем, в мирное время введение 4-дневной рабочей недели в Украине возможно.

Уже сейчас в разных странах, таких как Исландия, Германия, Бельгия, Великобритания, Испания, Франция, Литва, Япония и ОАЭ, экспериментируют с короткой рабочей неделей в отдельных отраслях.

Недавно Польша также начала эксперимент, где работодатели могут предлагать работникам альтернативные модели сокращенного рабочего времени.

По данным Государственной службы занятости, Исландия – лидер по переходу на сокращенную рабочую неделю. Там до 90% работников уже работают по такому графику или имеют другие послабления.

В Германии после полугодового пилота 60% компаний внедрили четырехдневную рабочую неделю для большинства работников. В Бельгии разрешили работать 4 дня по 10 часов.

Рабочая неделя в Украине: что зафиксировано в законе

В Украине официально четырехдневная рабочая неделя не предусмотрена.

Кодекс законов о труде устанавливает 40 часов в неделю как норму.

Сокращение возможно только для несовершеннолетних, людей с инвалидностью или по договоренности с работодателем. Во время военного положения для некоторых критических объектов рабочая неделя может быть и до 60 часов.

— Сейчас в стране отсутствуют законодательные инициативы по сокращению продолжительности рабочей недели, однако имеющиеся в службе вакансии от работодателей дифференцируются по режиму рабочего времени. Есть рабочие места, которые предлагают 5-дневную рабочую неделю, неполное или ненормированное рабочее время, суммированный учет рабочего времени, работу сменами, с разделением рабочего дня на части и в ночное время, — пояснила заместитель начальника управления по работе с работодателями Государственной службы занятости Евгения Подлесная.

В Украине в 2019 году ІТ-компания Brighta попробовала внедрить четырехдневную неделю.

Сначала результаты были положительные, ведь работники стали счастливее, выгорание снизилось. Но впоследствии в некоторых направлениях производительность упала, и компания пересмотрела подход.

Это неудивительно, ведь во многих странах и компаниях, которые внедрили четыре рабочих дня, отмечают, что, хотя работники чувствуют себя лучше и меньше стрессируют, производительность часто падает, особенно когда оплата почасовая.

Сейчас база ЕИАС (Единая информационно-аналитическая система) содержит информацию от работодателей относительно имеющихся 876 вакансий с неполным рабочим временем на территории всей страны.

— Все они разноспектрового направления, в частности врачи, социальные работники, учителя, уборщики, практические психологи, воспитатели, водители, укладчики-упаковщики, почтальоны и другие. Уровень оплаты труда в таких вакансиях колеблется от минимального до 60 тыс. грн, — рассказала Евгения Подлесная.

Сейчас четырехдневная рабочая неделя лучше всего подходит для ІТ, креативных и аналитических профессий, а также сфер с оплатой за результат.

Меньше всего подходит для услуг, производства, агросектора и работ с почасовой оплатой.

В Украине сокращенная неделя пока возможна только через локальные договоренности с работодателями.

Источник: Государственная служба занятости

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