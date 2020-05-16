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Факты / Украина

Руслана призвала провести экологическое Евровидение, танцуя на ветряке

Украинская певица Руслана, которая стала победительницей Евровидения 2004, призвала организаторов конкурса переходить на 100% зеленую энергию. В рамках акции артистка даже станцевала на ветряке.

Она отметила, что за свою 65-летнюю историю Евровидения стало одной из крупнейших музыкальных событий мира, которое пользуется популярностью во всем мире.

— Ни для кого не секрет, что для создания такого шоу нужно очень много энергии. Откуда энергия, обеспечивающая проведение телетрансляцию всех шоу Евровидение и организацию сайд-ивентов? Нам не должно быть безразлично, какую энергию мы используем для создания музыки, которой мы заряжаем свои сердца! — отметила артистка.

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Певица обратилась к организаторам конкурса, чтобы они использовали для создания шоу зеленую энергию.

— Я обращаюсь к такого близкого и дорогого моему сердцу Евровидению! Сегодня у нас есть все возможности для того, чтобы вместе создать энергию будущего — шоу, имидж, живые выступления на чистой энергии, — подчеркнула Руслана.

Ранее Факты ICTV уже писали, что Руслана призвала Евровидение переходить на 100% зеленую энергию, ведь эко-программы запускает весь мир ради сохранения экологии планеты.

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