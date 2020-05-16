Руслана закликала провести екологічне Євробачення, танцюючи на вітряку

Українська співачка Руслана, яка стала переможницею Євробачення 2004, закликала організаторів конкурсу переходити на 100% зелену енергію. В рамках акції артистка навіть станцювала на вітряку.

Вона зазначила, що за свою 65-річну історію Євробачення стало однією з найбільших музичних подій світу, яка користується популярністю у всьому світі.

– Ні для кого не секрет, що для створення такого шоу потрібно надзвичайно багато енергії. Яке походження має енергія, що забезпечує проведення телетрансляцію всіх шоу Євробачення та організацію сайд-івентів? Нам не повинно бути байдуже, яку енергію ми використовуємо для створення музики, якою ми заряджаємо свої серця! – зазначила артистка.

Читайте: Євробачення 2020: фінальний онлайн-концерт Europe Shine A Light (ТРАНСЛЯЦІЯ)

Співачка звенулася до організваторів конкурсу, аби вони використовували для створення шоу зелену енергію та

– Я звертаюся до такого близького і дорогого моєму серцю Євробачення! Сьогодні у нас є всі можливості для того, щоб разом створити енергію майбутнього – шоу, імідж, живі виступи на чистій енергії, – підкреслила Руслана.

Раніше Факти ICTV уже писали, що Руслана закликала Євробачення переходити на 100% зелену енергію, адже еко-програми наразі запускає весь світ заради збереження екології планети.