СБУ обнародовала документы КГБ о судьбе репрессированных

Служба безопасности Украины обнародовала документы из архивов КГБ с информацией о судьбах репрессированных в 1937-1938 годах.

Документы свидетельствуют о том, как от людей скрывалась правда.

В СБУ напомнили, что жертвами террора 1937-38 годов стали более 260 тыс. украинцев. Большинство из них были расстреляны.

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Их семьям сообщали, что человек умер от инфаркта или сердечного приступа.

— Была даже отдельная директива – с родственниками расстрелянных говорить устно, а дату смерти в справках ставить произвольно, в пределах 10 лет после ареста. Сегодня документы из архивов КГБ доступны онлайн. Коллекция о судьбе Расстрелянного возрождения показывает, как скрывалась правда, — говорится в сообщении.

Напомним, 17 мая в Украине отмечают День памяти жертв политических репрессий. Дата была установлена указом президента от 21 мая 2007 года.