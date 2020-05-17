17 мая в Украине отмечают День памяти жертв политических репрессий. Он был установлен указом президента от 21 мая 2007 года.

С тех пор жертв политических репрессий ежегодно чествуют в третье воскресенье мая, чтобы привлечь внимание общества к трагическим событиям в истории Украины, вызванным насильственным внедрением коммунистической идеологии.

До сих пор специалисты не могут подсчитать точное количество жертв репрессий. Однако известно, что с начала 1920 и до конца 1980 годов в Украине было арестовано почти полтора миллиона человек (из них более 50% украинцы).

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Большое количество из арестованных расстреляли, остальные прошли тюрьмы и ссылки (почти 3 млн украинцев), каторгу, лагеря, психиатрические учреждения.

Под террор и репрессии попадали ученые, политики, военные, священники, представители культуры.

В Украине в 1937-1938 годах были осуждены 198 918 человек, из которых около двух третей — к расстрелу. Остальных отправили в тюрьмы и лагеря.

Одной из самых кровавых стала ночь в Киеве 19 мая 1938 года, когда в тюрьмах НКВД было расстреляно 563 человека.

А расстрелы в Быковнянском лесу приравнивают к таким преступлениям, как Аушвиц, Бухенвальд, Дахау, Бабий Яр и Катынский расстрел.

На сегодня, известны имена более 19 тыс. расстрелянных граждан из Быковнянского захоронения, которые стали жертвами сталинских репрессий.

Какие еще праздники будут отмечать украинцы, смотрите в календаре государственных праздников на 2020 год.