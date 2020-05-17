17 травня в Україні відзначають День пам’яті жертв політичних репресій. Він був установлений указом президента від 21 травня 2007 року.

Відтоді жертв політичних репресій щорічно вшановують у третю неділю травня, щоб привернути увагу суспільства до трагічних подій в історії України, викликаних насильницьким впровадженням комуністичної ідеології.

Досі фахівці не можуть підрахувати точну кількість жертв репресій. Однак відомо, що від початку 1920 і до кінця 1980 років в Україні було заарештовано майже півтора мільйона осіб (із них понад 50% українці).

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Велику кількість із заарештованих розстріляли, всі інші пройшли тюрми і заслання (майже 3 млн українців), каторгу, табори, психіатричні заклади.

Під терор і репресії потраплял науковці, політики, військові, священики, представники культури.

В Україні в 1937–1938 роках було засуджено 198 918 людей, з яких близько двох третин – до розстрілу. Решту відправили до в’язниць і таборів.

Однією з найкривавіших стала ніч у Києві 19 травня 1938 року, коли у в’язницях НКВС було розстріляно 563 людини.

А розстріли у Биківнянському лісі прирівнюють до таких злочинів, як Аушвіц, Бухенвальд, Дахау, Бабин Яр та Катинський розстріл.

Станом на сьогодні, відомі імена понад 19 тис. розстріляних громадян з Биківнянського поховання, які стали жертвами сталінських репресій.

Які ще свята відзначатимуть українці, дивіться у календарі державних свят на 2020 рік.