Перезагрузка ТКГ и объединения форматов: шаги Украины в переговорах по Донбассу

Пандемия коронавируса остановила множество международных процессов, но не боевые действия на Востоке Украины. На Донбассе продолжают стрелять и убивать украинских военных, тем временем, переговоры по мирному урегулированию конфликта окончательно застопорились. Для выхода из глухого угла в Офисе украинского президента озвучили две инициативы: кардинальное изменение переговорной группы в Минске и приглашение к диалогу переселенцев.

Повышенный статус

Традиционно в работе Трехсторонней контактной группы (ТКГ) в Минске принимают участие эксперты, бывшие политики и должностные лица, но не действующие высшие государственные чиновники. И вот ради перезагрузки Минского формата Киев решил значительно повысить статус переговорщиков.

Возглавляет украинскую делегацию по-прежнему второй президент Украины Леонид Кучма. А вот его первым заместителем стал вице-премьер-министр Украины Алексей Резников, который ранее уже принимал участие в переговорах. Также в состав делегации вошли заместители министров экономики и обороны, главы правового, внешнеполитического и социального комитетов Рады.

Вице-премьер, замминистры, нардепы — еще никогда уровень представительства Украины в ТКГ не был таким высоким.

— Главная идея – дать импульс переговорам и обеспечить быструю реализацию тех решений, которые будут принимать в ТКГ. Переговоры идут очень медленно, нет конкретных результатов, единственный результат за последнее время это обмен, который произошел в апреле, и все. Нужно выдвигать инициативы, которые ускорили бы переговоры, — объясняет логику повышения статуса представителей украинской делегации в Минске политолог Владимир Фесенко.

По мнению аналитика фонда Демократические инициативы имени Илька Кучерива Марии Золкиной, такое изменение Украиной своей делегации в Минске может быть показательной демонстрацией:

— В большей мере это направлено на, так сказать, западных потребителей информации, чтобы показать всю серьезность намерений президентской команды заниматься урегулированием на Донбассе. Повышение статуса представительства автоматически добавляет политического веса всем заявлениям и намерениям украинской стороны по урегулированию.

Однако, украинская оппозиция и эксперты увидели в шагах Банковой по перезагрузке минских соглашений и риски для Украины.

— Риски связаны с тем, что это решение будет ассиметричным, потому что РФ никогда не согласится на аналогичное повышение уровня своей делегации. То есть это будет в одностороннем порядке со стороны Украины только, — говорит Золкина.

По словам, бывшей участницы переговоров в Минске, нардепа от фракции Европейская солидарность Ирины Геращенко, Россия только понижает статус своих представителей в ТКГ, а действия украинской власти могут быть шагом к признанию боевиков так называемых “ДНР” и “ЛНР”.

— Это продолжение легитимизации “республик“, новый шаг к реализации сценария Кремля о “прямом диалоге с Донецком и Луганском“. В переговорную группу официально вводятся представители исполнительной власти. Тем самым поднимая статус так называемых “представителей“ ОРДЛО, которые сидят в Минске как приглашенные, а не участники, — заявила она.

Но вице-премьер-министр Алексей Резников, назначенный первым заместителем главы украинской делегации в ТКГ, в комментарии Фактам ICTV отметил, что ни о каком признании боевиков и прямых переговорах с ними речь не идет.

— Я являюсь тем официальным лицом, которое ведет переговоры с РФ, с агрессором, в присутствии ОБСЕ, никаких разговоров с боевиками я не веду, это я вам гарантирую. Нужно доверять своим переговорщикам, страна должна говорить одним голосом, это очень важный момент. Если мы сегодня боимся всего и ничего не делаем, то шесть лет у нас продолжается война, ее нужно завершать, а для этого нужно доверять своим, — подчеркивает вице-премьер.

Резников считает, что совсем не важно, повысит ли Россия статус своих делегатов в Минске, ведь это, в первую очередь, “вопрос, что мы демонстрируем миру”.

Правда, вряд ли только в статусе переговорщиков проблема в мирном урегулировании конфликта на Донбассе.

— Проблема не в том, что предыдущие делегаты не имели каких-то компетенций или должностей, а в том, что Россия просто не хочет договариваться, — констатирует Золкина.

Срочный визит

Сделать более конструктивной позицию Кремля по Донбассу призваны были переговоры заместителя главы администрации российского президента Дмитрия Козака с представителями Германии. Козак в карантин, когда все двусторонние контакты между странами сведены максимум до видеосвязи, даже лично прилетел в Берлин. Такая беспрецедентная срочность удивила многих. Как и еще один деликатный момент.

Во внешней политике Украины с 2014 года существует принцип “ни слова об Украине без Украины”. Козак же в Берлине говорил с немцами о Донбассе без представителей нашей страны. Хотя в нашем МИДе утверждают, что никаких переговоров за спиной Украины не было, и Киев в курсе содержания всех бесед.

По мнению экспертов, Германии интересно было, как именно Россия будет отвечать на инициативы Украины по Донбассу, в частности на повышение статуса делегации в Минске. Однако, могли обсуждаться и гораздо более долгоиграющие вопросы.

— Мне кажется, что Зеленский и Ермак хотят соединить нормандский формат и Минский формат переговоров, чтобы в переговорах в Минске принимали участие представители Германии и Франции, — отмечает Владимир Фесенко.

Тем не менее, уже после визита Козака в Берлин, 14 мая состоялось первое онлайн-заседание Минской ТКГ с участием обновленной украинской делегации, и переговоры в экономической подгруппе со стороны РФ вел заместитель министра экономики, как и со стороны Украины. При этом, официально Кремль об этом не заявлял и не афишировал факт повешения статуса своего представительства.

Переселенцы и выборы

С помощью инициативы о перезагрузке ТКГ Украине удалось уйти от другой скандальной истории. В марте в Минске глава Офиса президента Андрей Ермак, который отвечает в команде Владимира Зеленского за переговоры по Донбассу, подписал вместе с Дмитрием Козаком соглашение о создании так называемого Консультативного совета – неформального совещательного органа, в который вошли бы представители Украины и ОРДЛО.

В Украине эту идею жестко раскритиковали, увидев в ней возможность легитимизации для боевиков. Прошли акции протеста, против выступила даже часть депутатов из президентской партии Слуга народа. После такой реакции на Банковой от идеи Консультативного совета решили отказаться.

— На 90% это идея вчерашнего дня, на которой поставили точку, — отмечает Золкина.

Теперь вместо Консультативного совета Ермак предлагает включить переселенцев с Донбасса в качестве экспертов или представителей временно оккупированных территорий в каждую из подгрупп Минска. Кто это будет пока не понятно, как и какие у них будут полномочия. Но эта идея, по мнению Золкиной, может нивелировать основной риск Консультативного совета – прямые переговоры между украинской властью и представителями ОРДЛО.

При этом совсем нет изменений пока в еще одном аспекте мирного урегулирования на Донбассе – проведении местных выборов. В феврале на Мюнхенской конференции по вопросам безопасности Владимир Зеленский говорил, что мечтает о проведении местных выборов в октябре 2020 года на всей территории Украины, в том числе и Донбассе. Но пока эта идея, похоже, так и остается мечтой.

Без доступа до границы и ликвидации формирований боевиков проведение выборов невозможно, Украина продолжает напоминать об этом в Минске и на всех площадках.

— Все поняли, что никаких выборов там быть не может, даже гипотетически. Организовать их за полгода абсолютно нереально. В президентской команде это уже понимают все, — утверждает Золкина.

До выборов можно было бы начать хотя бы с прекращения огня на Донбассе. Без этого все перспективы мирного урегулирования так и остаются туманны, кого бы в переговорщики от Украины не записали.

— Очевидно, что Россия просто не хочет договариваться, — систематизирует Владимир Фесенко главную проблему любых переговоров по Донбассу.

Перехват инициативы в переговорах по Донбассу и навязывание собственной повестки дня – правильные шаги со стороны Украины. Но проблема в том, что какие бы форматы не предлагались, Россия по-прежнему понимает только один язык – язык силы.

Валерий Литонинський