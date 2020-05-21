Погибшему на Донбассе командиру батальона Луганск-1, полковнику полиции Сергею Губанову присвоено звание Героя Украины с вручением ордена Золотая Звезда посмертно.

Такой указ 21 мая издал президент Украины Владимир Зеленский.

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— За личное мужество, проявленное в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, самоотверженное служение украинскому народу, — говорится в указе.

Напомним, о смерти Губанова стало известно ночью 21 мая. Причиной смерти командира батальона Луганск-1 стал подрыв российской мины на пути боевой партульной группы.