Загиблому на Донбасі командиру батальйону Луганськ-1, полковнику поліції Сергію Губанову присвоєно звання Героя України з врученням ордена Золота Зірка посмертно.

Такий указ 21 травня видав президент України Володимир Зеленський.

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– За особисту мужність, виявлену в захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, самовіддане служіння українському народові, – йдеться в указі.

Нагадаємо, про смерть Губанова стало відомо вночі 21 травня. Причиною смерті командира батальйону Луганськ-1 став підрив російської міни на шляху бойової партульної групи.