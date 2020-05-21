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Факты / Украина

Украина не будет участвовать в российской конференции ООН по Крыму — МИД

Украина не будет участвовать в этом фарсе. Так спикер Министерства иностранных дел Екатерина Зеленко прокомментировала конференцию Совбеза ООН по Крыму, которую 21 мая собирает Россия.

По ее словам, РФ пытается рассказать якобы правду о ситуации в оккупированном Крым, одновременно продолжает блокировать доступ международных мониторинговых миссий.

— Чтобы показать правду, наверное, нужно дать возможность независимым наблюдателям провести мониторинг и поговорить с людьми, не специально приглашенными российской стороной, а теми, кто действительно видит реальное положение дел на полуострове, — отметила украинский дипломат.

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Накануне, 20 мая, первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский заявил, что 21 мая в Совбезе ООН состоится неформальная видеоконференция с жителями Крыма.

Президент Владимир Зеленский на пресс-конференции 21 мая рассказал, что во время переговоров с Владимиром Путиным пытался поднять вопрос аннексии Крыма, но он не хочет это обсуждать.

Источник: Крым. Реалии

Фото: Dreamstime

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