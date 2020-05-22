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Факты / Украина / Общество

Метро в Харькове откроют 25 мая — Кернес

25 мая в 5.30 метрополитен Харькова начнет свою работу.

Такое решение городские власти приняли в связи с ослаблением карантина в Украине.

— Напоминаю, что карантин не отменен, а только ослаблен, и необходимость придерживаться санитарных норм в общественном транспорте, включая метро, действует и сегодня, — отметил мэр Харькова Геннадий Кернес.

Читайте: Открытие метро в Харькове — когда и при каких условиях возобновится работа

Градоначальник призвал харьковчан оставлять пожелания касательно работы метрополитена во время карантина.

Напомним, ранее главный санитарный врач страны Виктор Ляшко заявил, что метро в Киеве, Харькове и Днепре не откроется одновременно.

Источник: Геннадий Кернес

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