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Факти / Україна / Суспільство

Метро у Харкові відкриють 25 травня – Кернес

25 травня о 5.30 метрополітен Харкова розпочне свою роботу.

Таке рішення міська влада ухвалила у зв’язку з ослабленням карантину в Україні.

– Нагадую, що карантин не скасований, а тільки ослаблений, і необхідність дотримуватися санітарних норм у громадському транспорті, зокрема у метро, діє і сьогодні, – зазначив мер Харкова Геннадій Кернес.

Читайте: Відкриття метро у Харкові – коли і за яких умов відновиться робота

Мер закликав харків’ян залишати побажання щодо роботи метрополітену під час карантину.

Нагадаємо, раніше головний санітарний лікар країни Віктор Ляшко заявив, що метро у Києві, Харкові та Дніпрі не відкриється одночасно.

Джерело: Геннадій Кернес

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