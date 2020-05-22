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Факты / Украина / Общество

Миграционная служба возобновляет работу отделений — дата

Государственная миграционная служба Украины с 25 мая ослабит карантинные ограничения.

Об этом говорится в сообщении на сайте ведомства.

Работа службы будет осуществляться в соответствии с рекомендациями Минздрава относительно уменьшения влияния и передачи вирусной инфекции Covid-19.

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Таким образом:

  • большинство территориальных подразделений ДМС начнут работать по обычному графику работы (кроме подразделений Киева и Киевской, Волынской, Закарпатской, Ровенской и Черновицкой областей);
  • все граждане Украины, иностранцы и лица без гражданства смогут получить необходимые административные услуги (кроме указанных областей);
  • заработает сервис Электронная очередь (кроме указанных областей).

В Миграционной службе призвали посетителей соблюдать социальное дистанцирование и пользоваться защитными средствами.

Напомним, Факты ICTV рассказывали, как можно пройти в государственные органы без паспорта, но с приложением Дія.

Источник: Державна міграційна служба

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