Карантин пока не будут ослаблять еще в трех регионах Украины — в Николаевской, Волынской и Ровенской областях.

Местные власти не идут на такой шаг из-за сложной эпидемиологической ситуации.

Так, во второй этап выхода из карантина пока не входит Николаевская область. Ситуация в регионе не соответствует критериям, которые ранее озвучил Минздрав, считает заместитель главы Николаевской ОГА Александр Трайтли.

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А в Волынской области превышен показатель заболеваемости на 100 тыс. населения.

— Инцидентность в области составляет 15,3 на 100 000. Этот показатель должен быть менее 12-ти, — сообщила замглавы Волынской ОГА Татьяна Щербак.

Ровенская область еще вчера озвучила о сомнениях по поводу следующего шага выхода из карантина. Но 22 мая на брифинге местные власти подтвердили намерение.

— Для перехода к следующему этапу ослабления карантина в Ровенской области в течение семи дней должно быть не более 138 заражений или ежесуточно до 20 новых заражений, — сообщили на брифинге в Ровенской ОГА.

Ранее мы писали, что карантин во Львовской области продлили до 29 мая.

Источники: Николаевская ОГА, Волынская ОГА, Ровенская ОГА