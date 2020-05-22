Транспорт в Киеве может возобновить работу в обычном режиме уже 23 мая с 12.00, если соответствующее разрешение даст Кабмин.
По данным Минздрава, только 13 областей Украины готовы к ослаблению карантина.
После возобновления работы столичного транспорта оплатить проезд можно будет без очередей. Пассажиры наземного транспорта смогут платить за проезд с помощью электронного билета и карточки KyivSmartCard.
Читайте: Маски, дезинфекция, дистанция: ограничения для пассажиров в транспорте Киева
Сейчас приобрести или пополнить KyivSmartCard можно:
- в личном кабинете киевлянина;
- приложениях KyivSmartCard и Приват24;
- в терминалах самообслуживания е-билета, Приватбанка, IBox, EasyPay, 2click;
- в Т-киосках;
- на платежном портале Portmone;
- с помощью Киевстар смарт деньги.
Также в ближайшее время будет возможно осуществить пополнение карты через Ощад24/7 и терминалы самообслуживания Ощадбанка.
Пассажиры наземного транспорта также смогут оплатить стоимость проезда с помощью QR-билета.
Такой билет можно использовать как в печатном варианте, так и с экрана телефона. Срок действия QR-билета — 15 дней.
Приобрести его можно будет:
- в приложении KyivSmartCity;
- в личном кабинете киевлянина;
- в терминалах и в кассах станций метро.
Как правильно пользоваться электронным билетом
После приобретения е-билета вы его должны зарегистрировать в кабинете пользователя. Так его можно будет пополнять и дальше.
В самом общественном транспорте нужно найти считывающее устройство — валидатор, который чаще всего находится у двери. Достаточно просто приложить е-билет к устройству и проезд будет мгновенно оплачен.
Ранее Факты ICTV писали, что с 25 мая откроется метро в Киеве, однако жетоны продаваться. Метрополитен установил новые правила бесконтактной оплаты проезда.