Транспорт в Киеве может возобновить работу в обычном режиме уже 23 мая с 12.00, если соответствующее разрешение даст Кабмин.

По данным Минздрава, только 13 областей Украины готовы к ослаблению карантина.

После возобновления работы столичного транспорта оплатить проезд можно будет без очередей. Пассажиры наземного транспорта смогут платить за проезд с помощью электронного билета и карточки KyivSmartCard.

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Сейчас приобрести или пополнить KyivSmartCard можно:

в личном кабинете киевлянина;

приложениях KyivSmartCard и Приват24;

в терминалах самообслуживания е-билета, Приватбанка, IBox, EasyPay, 2click;

в Т-киосках;

на платежном портале Portmone;

с помощью Киевстар смарт деньги.

Также в ближайшее время будет возможно осуществить пополнение карты через Ощад24/7 и терминалы самообслуживания Ощадбанка.

Пассажиры наземного транспорта также смогут оплатить стоимость проезда с помощью QR-билета.

Такой билет можно использовать как в печатном варианте, так и с экрана телефона. Срок действия QR-билета — 15 дней.

Приобрести его можно будет:

в приложении KyivSmartCity;

в личном кабинете киевлянина;

в терминалах и в кассах станций метро.

Как правильно пользоваться электронным билетом

После приобретения е-билета вы его должны зарегистрировать в кабинете пользователя. Так его можно будет пополнять и дальше.

В самом общественном транспорте нужно найти считывающее устройство — валидатор, который чаще всего находится у двери. Достаточно просто приложить е-билет к устройству и проезд будет мгновенно оплачен.

Ранее Факты ICTV писали, что с 25 мая откроется метро в Киеве, однако жетоны продаваться. Метрополитен установил новые правила бесконтактной оплаты проезда.