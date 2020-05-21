Запуск транспорта в Киеве с 23 мая - правила для пассажиров

Наземный общественный транспорт в Киеве заработает с 23 мая.

Так, полностью работу в обычном режиме возобновят автобусы, троллейбусы и трамваи.

Как отметили в Киевпастрансе в комментарии Фактам ICTV, все транспортные средства должны соблюдать обязательные санитарные нормы и условия перевозки пассажиров.

Сколько пассажиров будут пускать в салон

С 23 мая разрешат одновременно пользоваться транспортом тому количеству людей на которое рассчитаны места для сидения плюс еще 10 человек.

То есть, если у автобуса есть 24 места, то в салоне может находиться в среднем 35 человек.

Однако пока еще не решено, как будут контролировать пассажиропоток.

— На первом этапе мы планируем привлекать муниципальную стражу города и полицию, чтобы они помогали с контролем, — отметили в Киевпастрансе.

Также рассматривается возможность проведения совместных рейдов полиции и контролеров.

Средства защиты

Все пассажиры обязаны носить маски. Это касается и водителей, и контроллеров.

Людей без масок в салон не будут пускать.

Когда и с какой периодичностью будут делать дезинфекцию салонов

Общую тщательную дезинфекцию салона будут проводить два раза в день — утром перед выходом на маршрут и вечером — по возвращению.

В течение дня водители и кондукторы будут проходить дезинфекцию на конечных остановках.

К слову, мы также писали, как безопасно пользоваться транспортом после карантина и стоит ли торопиться.