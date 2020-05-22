Транспорт у Києві може відновити роботу у звичному режимі вже 23 травня з 12.00, якщо відповідний дозвіл надасть Кабмін.

За даними МОЗ, лише 13 областей України готові до послаблення карантину.

За відновлення роботи столичного транспорту сплатити за проїзд можна буде без черг. Пасажири наземного транспорту зможуть сплачувати проїзд за допомогою електронного квитка та карткою KyivSmartCard.

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Наразі придбати чи поповнити KyivSmartCard можна:

в особистому кабінеті киянина;

додатках KyivSmartCard та Приват24;

у терміналах самообслуговування е-квитка, Приватбанку, IBox, EasyPay, 2click;

в Т-кіосках;

на платіжному порталі Portmone;

за допомогою Київстар смарт гроші.

Також найближчим часом буде можливо здійснити поповнення картки через Ощад24/7 та термінали самообслуговування Ощадбанку.

Пасажири наземного транспорту також матимуть змогу сплатити вартість проїзду за допомогою QR-квитка.

Такий квиток можна використовувати як у друкованому варіанті, так і з екрану свого телефону. Строк дії QR-квитка – 15 днів.

Придбати його можна буде:

у додатку KyivSmartCity;

в особистому кабінеті киянина;

у терміналах та в касах станцій метро.

Як правильно користуватись електронним квитком

Після придбання е-квитка ви маєте його зареєструвати у кабінеті користувача. Так його можна буде поповнювати й надалі.

У самому громадському транспорті потрібно знайти зчитувальний пристрій – валідатор, який найчастіше знаходиться біля дверей у транспорті. Достатньо просто прикласти е-квиток до цього пристрою і проїзд буде миттєво сплачено.

Раніше Факти ICTV писали, що з 25 травня відкриється метро у Києві, проте жетони не продаватимуться. Метрополітен встановив нові правила безконтактної оплати проїзду.