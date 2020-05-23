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Факты / Украина

Погода в Украине на 23 мая (КАРТА)

Погода 23 мая в Украине будет нестабильной и прохладной.

Яркое солнце сочетаться с дождями и порывистым ветром.

Погода в Украине на сегодня - 23 мая 2020

Читайте: Дожди и до +23 днем: погода в Украине на неделю

На востоке возможны дожди, температура ночью до +6°, днем до +14°.

На юге ожидается сухая и теплая погода. Ночью температура до +8°, днем до +17°.

На западе будет тепло и солнечно: днем столбик термометра поднимется до +18°, а ночью опустится до +6°.

На севере местами пройдут дожди. Температура ночью до +6°, днем до + 13°.

В центре также возможны осадки, температура ночью до +5°, днем до +14°.

В Киеве синоптики местами также прогнозируют дожди, днем температура воздуха прогреется до +14°, вечером термометры покажут до +6°.

Ранее Факты ICTV рассказывали, какой будет погода в Украине на выходные, 23-24 мая.

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