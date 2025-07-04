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Анастасия Кожушко, редактор ленты
2 мин.

Сикорский о повреждении консульства Польши в Киеве: Путин насмехается над Трампом

Консульство польщі пошкоджено внаслідок атаки 4 липня
Фото: ГСЧС

Консульство Польши было повреждено во время ночной массированной атаки по Киеву 4 июля.

Киев — консульство Польши повреждено

Об этом сообщил министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский в своей заметке в соцсети X.

— Массированное российское нападение прошлой ночью привело к пожарам и значительным повреждениям, в частности польского консульства в Киеве. Президент Трамп, Путин насмехается над вашими мирными усилиями. Пожалуйста, возобновите поставки зенитных боеприпасов в Украину и введите жесткие новые санкции против агрессора, — написал он.

По словам польского министра, к счастью, жертв среди персонала консульства нет.

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Массированный удар по Украине 4 июля

Воздушные силы Вооруженных Сил Украины ранее сообщили, что в ночь на 4 июля основной целью масштабного удара стала именно столица.

Россия запустила 11 ракет и более 500 дронов, в том числе дроны-камикадзе типа Шахед.

В результате обстрела зафиксировано попадание в восьми локациях (9 ракет и 63 БпЛА), а также падение обломков в 33 местах.

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