Впервые в истории Украина получила в управление арестованную криптовалюту. На счета Агентства по розыску и менеджменту активов (АРМА) перевели более 8,3 млн USDT – это свыше 372 млн грн.

Об этом сообщает генеральный прокурор Украины Руслан Кравченко.

Арестованные виртуальные активы переданы в управление АРМА

– Сегодня на криптогаманец АРМА перечислено более 8,3 млн USDT – это более 372 млн грн. Это первый случай, когда арестованные криптоактивы фактически переданы в управление государству, – заявил он.

По словам Кравченко, речь идет о цифровых активах, находившихся на криптогаманцах, подконтрольных члену международной хакерской группировки.

Сейчас смотрят

Как удалось узнать следствию, мошенники осуществляли кибератаки на граждан и компании в странах Европы и США, воровали конфиденциальную информацию, требовали выкуп и легализовывали полученные деньги в Украине через приобретение недвижимости, автомобилей и другого дорогостоящего имущества.

Ориентировочный ущерб от деятельности группировки превышает $100 млн, утверждает Кравченко.

Как уточнил генеральный прокурор Украины, в рамках расследования задержаны четыре участника, в частности, организатор. Все они теперь находятся под стражей.

– Арестованы активы более чем на $11,1 млн: жилые дома, квартиры, автомобили, $1 млн наличными и виртуальные активы в эквиваленте более $8,3 млн, – говорится в сообщении.

По словам Кравченко, расследование киберпреступлений давно вышло за пределы Украины.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.