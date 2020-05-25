На глазах у людей: на Новой почте в Киеве женщина сняла трусы и одела их вместо маски

Трусы вместо маски надел один из посетителей киевского отделения Новой почты.

Женщина пришла в отделение без защитной маски. Работники службы доставки попросили ее одеть средство защиты, как этого требуют карантинные правила.

— Сотрудник попросил клиентку одеть маску, когда оказалось, что у нее ее не было — выдал маску бесплатно. Но клиентка ею не воспользовалась, — рассказала Фактам ICTV пресс-секретарь НП Оксана Тарасенко.

Женщина сняла штаны, потом трусы, надела их себе на лицо и продолжила разговор с оператором.

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Новая почта провела расследование и установила, кто распространил видео.

— Новая почта в коем случае не осуждает поведение клиентки. Но мы против несанкционированной утечки информации. Мы провели внутреннюю проверку и обнаружили нарушителя среди сотрудников, записавший инцидент с монитора на мобильный телефон и распространил в сети интернет, — добавила Тарасенко.

Компания рассматривает вопрос о его увольнении в связи с нарушением политики информационной безопасности компании.

Напомним, защитную маску можно сшить самостоятельно. Факты ICTV подготовили пошаговую инструкцию пошива медицинской маски для лица своими руками.