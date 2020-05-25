На очах у людей: на Новій пошті у Києві жінка зняла труси і одягла їх замість маски

Труси замість маски одягнув один з відвідувачів київського відділення Нової пошти. Жінка прийшла до відділення без захисної маски. Працівники служби доставки попросили її одягнути засіб захисту, як цього вимагають карантинні правила. – Співробітник попрохав клієнтку одягнути маску, коли виявилось, що в неї її не було – видав маску безкоштовно. Але клієнтка нею не скористалася, – розповіла Фактам ICTV прес-секретар НП Оксана Тарасенко.

Жінка зняла штани, потім труси, одягла їх собі на обличчя та продовжила розмову з оператором.

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Нова пошта провела розслідування та встановила, хто поширив відео.

– Нова пошта в жодному разі не засуджує поведінку клієнтки. Але ми проти несанкціонованого витоку інформації. Ми провели внутрішню перевірку і виявили порушника серед співробітників, який записав інцидент з монітору на мобільний телефон та поширив у мережі інтернет – додала Тарасенко.

Компанія розглядає питання про його звільнення у зв’язку з порушенням політики інформаційної безпеки компанії.

Нагадаємо, захисну маску можна зшити самотужки. Факти ICTV підготували покрокову інструкцію пошиття медичної маски для обличчя своїми руками.